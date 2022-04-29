В Канаде ресторанная сеть наняла кассиров из Никарагуа. Они работают по видеосвязи

В Канаде сеть ресторанов Freshii наняла кассиров из Никарагуа — они работают по видеосвязи за более низкую зарплату, чем могли бы местные работники. Об этом сообщило издание Toronto Star.

Минимальная часовая ставка в Канаде составляет 11,73 доллара, а кассиры из Никарагуа согласны работать за 3,75 доллара в час. Они принимают заказы с помощью видеокамер и мониторов, на которых покупатели и кассиры видят друг друга.

По словам директора по развитию бизнеса Freshii, виртуальными кассами управляет сторонняя компания — Hi Percy. По словам ее представителей, новая технология помогает решить проблему нехватки рабочей силы в ресторанной индустрии.

«Это не о том, чтобы заменить людей или рабочие места. Это не о том, чтобы снизить оплату или условия работы», — заявили в Hi Percy. В компании подчеркнули, что все работники получают зарплату исходя из норм, установленных в их странах.

Технологию работы виртуальных касс во Freshii не раскрывают. Также неизвестно, в скольких ресторанах уже доступен видеосервис. Всего у сети открыты 343 торговые точки в Северной Америке, там продаются буррито, боулы, смузи и другие блюда.