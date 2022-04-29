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Binance заблокировала счета детей Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова и Константина Малофеева 20:03
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Binance заблокировала счета детей Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова и Константина Малофеева

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:03

Криптобиржа Binance заблокировала счета детей пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главы МИД Сергея Лаврова и владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщил Bloomberg.

Это было сделано в свете санкций, коснувшихся высокопоставленных российских чиновников и их родственников. Счета были закрыты у Лизы Песковой, падчерицы Лаврова Полины Ковалевой и Кирилла Малофеева.

«Наши проверки соответствия носят упреждающий характер и направлены на выявление и сдерживание рисков финансовых преступлений», — заявили в Binance.

Представители криптобиржи отметили, что аккаунт Песковой заблокировали еще 3 марта. Счет Ковалевой был закрыт 24 марта. Малофеев потерял возможность пользоваться своим счетом в 20-х числых апреля.

Пескова и Малофеев ранее были включены в санкционный список США, Ковалеву включили в аналогичный перечень в Великобритании.

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