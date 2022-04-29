перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Arek Olek / Wikimedia Commons
Placebo продадут старые инструменты и отдадут прибыль пострадавшим украинцам 22:11
В Кабуле в мечети произошел взрыв. Погибли более 50 человек 21:51
WSJ: за три дня после покупки Twitter Илон Маск успел продать акции Tesla на 8,5 млрд долларов 21:31
Сбербанк снизит ставки по базовым ипотечным программам 20:54
В Канаде ресторанная сеть наняла кассиров из Никарагуа. Они работают по видеосвязи 20:49
Binance заблокировала счета детей Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова и Константина Малофеева 20:03
Досрочное освобождение Улюкаева, тизер корейского «Бумажного дома» и другие новости дня
19:56 дайджест
Bloomberg: вероятность дефолта в России упала до 75% 19:28
Alexas_Fotos/Unsplash
«Фонтанка»: Haribo остановит поставки продукции в Россию 19:03
Ана де Армас сыграет главную роль в спин-оффе «Джона Уика» 18:45
Главу Красносельского муниципального округа объявили в международный розыск 18:37
В питерском музее «Яндекса» появились новые ретрокомпьютеры и самая первая модель робота-курьера 18:05
Чиновница пришла на акцию памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в платье с надписью «Party» 18:04
Из соцсетей группы «Макодзеба»
«Макодзеба» выпустила мини-альбом «До клеточки, до сантиметра» 18:02
Группа «Курара» выпустила новый сингл «А я» 17:29
Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек 17:19
Келли Ли Оуэнс вернулась с пластинкой «Lp.8» 17:06
Российская биатлонистка пожаловалась на призовые за медали Олимпиады. В других регионах они больше 16:59
Steve Doig / Unsplash
Норвегия закрыла границу для грузовиков из России и порты — для судов 16:57
Вышел трейлер документального сериала Сергея Минаева «Нулевые» 16:24

Сбербанк снизит ставки по базовым ипотечным программам

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:54

С 1 мая Сбербанк снизит ставки по базовым ипотечным программам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке. Об этом сообщает ТАСС.

Минимальная ставка составит 13,9%. При этом скидка на ипотеку для зарплатных клиентов увеличится с 0,5-процентного пункта до 1.

По словам вице-президента Сбербанка Николая Васева, такое решение принято после снижения ключевой ставки Центробанка до 14% годовых.

Он также рассказал, что «Сбер» начал принимать предзаявки по программе «Господдержка» по сниженной ставке 9%. Кроме того, семьи с детьми смогут улучшить жилищные условия по ставке от 5,7%, а сотрудники IT-компаний — от 5%.

Ранее Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых и продлить программу до конца года. «Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать „стройку“ в целом», — пояснил президент.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
рок
«Дикая мята. Violet»
юмор
Шоу «Импровизация»
джаз
«Московский джазовый фестиваль. Открытие»
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Сбербанк России
Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить