С 1 мая Сбербанк снизит ставки по базовым ипотечным программам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке. Об этом сообщает ТАСС.

Минимальная ставка составит 13,9%. При этом скидка на ипотеку для зарплатных клиентов увеличится с 0,5-процентного пункта до 1.

По словам вице-президента Сбербанка Николая Васева, такое решение принято после снижения ключевой ставки Центробанка до 14% годовых.

Он также рассказал, что «Сбер» начал принимать предзаявки по программе «Господдержка» по сниженной ставке 9%. Кроме того, семьи с детьми смогут улучшить жилищные условия по ставке от 5,7%, а сотрудники IT-компаний — от 5%.

Ранее Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых и продлить программу до конца года. «Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать „стройку“ в целом», — пояснил президент.