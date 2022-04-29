«Фонтанка»: Haribo остановит поставки продукции в Россию

Немецкая компания Haribo, производящая мармелад и другие сладости, остановит поставки в Россию. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на письмо директора Вальтера Николауса.

По информации издания, Haribo уже сообщила своим контрагентам о приостановке производства продукции для российского рынка. При этом деятельность компании в России пока сохраняется.

Приостановка поставок, как отмечает в письме Николаус, не означает, что Haribo планирует уйти из России навсегда. Однако конфликт на Украине привел к «существенному росту цен на сырье, стоимости производства».

В частности, компании пришлось прибегнуть к «серьезным изменениям цепочек поставок и увеличению тарифов на перевозку грузов». В связи с этим Haribo потребовалась временная пауза в работе на территории России.

«На фоне сложившейся ситуации Haribo, как семейное предприятие, должно защищать коммерческие интересы организации и, следовательно, должно на некоторое время приостановить свою деятельность и определить путь, по которому бизнес в России пойдет дальше», — заявили в Haribo.

Компания попросила партнеров с пониманием отнестись к текущим сложностям и не расторгать договоры поставки, не штрафовать за остановку поставок, а также предоставить отсрочку исполнения обязательств до возобновления деятельности.