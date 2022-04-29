Чиновница пришла на акцию памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в платье с надписью «Party»

В Белгородской области член партии «Единая Россия» Галина Шаповалова пришла на акцию памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в платье с надписью «Party». Об этом стало известно из публикации в соцсетях Шебекинского отделения партии.

Там разместили фотографии, на которых на чиновнице надето темно-синее платье с аппликацией в виде букв, составляющих английское слово. Оно переводится как «вечеринка», реже — как «партия».

В данный момент этих снимков на странице Шебекинского отделения «Единой России» уже нет, поскольку подписчиков возмутил наряд Шаповаловой. Они посчитали, что блестящая надпись «Party» на ее платье переводится как «вечеринка».

В отделении «Единой России» же заявили, что чиновница подразумевала другой перевод слова. «Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово „партия“, поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда», — сказали коллеги Шаповаловой.

Она, впрочем, «учитывая общественный резонанс», пообещала, что «в дальнейшем подобная ситуация не повторится».