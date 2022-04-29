«Макодзеба» выпустили мини-альбом «До клеточки, до сантиметра»

В мини-альбом попали четыре трека. Среди них — доработанный сингл «Аэроплан», а также новые «Искра», «Руки» и «Академия».

Альтернативная рок-группа «Макодзеба» представила EP «До клеточки, до сантиметра». Послушать его можно на всех стриминговых платформах.

Как рассказывает группа, релиз пластинки «До клеточки, до сантиметра» переносили несколько раз, начиная с ноября 2021 года.

Всего на счету «Макодзеба» четыре альбома. В их числе «Сухое белое», «Верю снилось видел» и самый первый – «Излом», вышедший в апреле 2020-го.