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«Макодзеба» выпустили мини-альбом «До клеточки, до сантиметра»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:02

Альтернативная рок-группа «Макодзеба» представила EP «До клеточки, до сантиметра». Послушать его можно на всех стриминговых платформах.

В мини-альбом попали четыре трека. Среди них — доработанный сингл «Аэроплан», а также новые «Искра», «Руки» и «Академия».

Как рассказывает группа, релиз пластинки «До клеточки, до сантиметра» переносили несколько раз, начиная с ноября 2021 года.

Всего на счету «Макодзеба» четыре альбома. В их числе «Сухое белое», «Верю снилось видел» и самый первый – «Излом», вышедший в апреле 2020-го.

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