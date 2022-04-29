В питерском музее «Яндекса» появились новые ретрокомпьютеры и самая первая модель робота-курьера

В Петербурге открылся после реконструкции музей и магазин «Яндекса». Площадка с ретрокомьютерами и приставками стала просторнее, потому что экспонатов там стало больше 40.

Смотрители музея рассказали «Афише Daily», что среди новинок можно заметить первый в мире цветной портативный компьютер Commodore SX-64, советскую игровую приставку «Электроника Видеоспорт-3», арифмометры и калькуляторы родом из СССР, а также реплику компьютера Apple I, с которого началась история компании.

В честь открытия музея в Петербург из столицы привезли самый первый экземпляр ровера, который был собран в «Яндексе» в 2019 году. Изучить его «внутренности» можно будет до 5 мая включительно.

В магазине «Яндекса» тоже произошло обновление — появилось множество красивых и полезных предметов с иллюстрациями про Петербург: например, с Чижиком-Пыжиком, крылатым львом, как на Банковском мосту, и двором-колодцем.

Первый музей и магазин «Яндекса» открылся в московском офисе компании в 2018 году.