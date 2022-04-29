Власти Норвегии закрыли пункт пропуска Стурскуг для проезда российских грузовиков. Об этом пишет телерадиокомпания NRK со ссылкой на главу МИД страны Анникен Хюитфельдт.

Запрет распространяется на ввоз грузовым транспортом ряда химических веществ. Исключение сделают для Шпицбергена, где действует особый договор.

Вместе с тем страна закрывает свои порты для судов из России. При этом рыболовный флот по-прежнему сможет попасть в норвежские порты.

«Это означает, что два из трех российских судов смогут заходить в порты, как и прежде», — отмечает NRK.

Запреты начнут действовать 7 мая. По словам Анникен Хюитфельдт, эти меры вводятся в рамках пятого пакета санкций Евросоюза против России.

ЕС принял пятый пакет санкций 8 апреля. Он, в частности, предполагает запрет на въезд российских и белорусских фур на территорию стран европейского соглашения.