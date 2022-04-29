Песни войдут в грядущий трибьют-альбом группы, релиз которого запланирован на осень 2022 года.

Уральская рок-группа «Курара» выпустила новый сингл «А я», который состоит из двух треков: «А я» и «Письмо '22».

Впервые песня «А я» появилась на альбоме группы «Колибри» «Бес Сахара» 1997 года, а в 2002 году коллектив выпустил ее в другой аранжировке на пластинке «Любовь и ее конечности».

В сингле «Курара» оставила лишь текст вокалистки «Колибри» Ирины Волковой, добавив к нему абсолютно новую музыку.

«Кассета с альбомом „Колибри“ совместно с Tequillой „Бес Сахара“ в свое время была заслушана до дыр, очень сильный альбом, и именно эта песня трогала меня до самых дыр, так сказать. Гимн аутсайдерам, бездельникам и гадким утятам», — рассказывает о выборе трека фронтмен коллектива Олег Ягодин.

Песня «Письмо» — это новая версия трека из самого первого альбома коллектива. «Это уже третья версия нашей самой лиричной песни, в этот раз решили подать ее под мрачным соусом, какой и должна быть настоящая лирика», — отметил Ягодин.