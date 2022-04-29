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Российская биатлонистка пожаловалась на призовые за медали Олимпиады. В других регионах они больше

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

Биатлонистку Ульяну Нигматуллину, взявшую на Олимпиаде в Пекине серебро, обидел размер призовых за одну медаль. В Удмуртии спортсменке выплатили меньше 900 тыс. рублей, сказала она «Матч ТВ».

«Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона. Они будут выплачены в конце года. Насколько знаю, вроде бы я одна с медалью от Удмуртской республики», — сказала Нигматуллина.

Она добавила, что ей «немного обидно» узнавать о том, что в других регионах олимпийцы получают за медали больше. В ХМАО чемпиону лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине Сергею Устюгову вручили сертификат на 15 млн рублей, а в Тюменской области победителям Игр, среди которых были лыжники Татьяна Сорина и Денис Спицов, вручали по 10 млн рублей.

«Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки», — заключила Нигматуллина.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что каждому спортсмену за золотую медаль Олимпиады выплатят по 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн, а за бронзу — 1,7 млн. Кроме того, деньги могут выплатить и региональные власти, про которые, вероятно, и говорит Нигматуллина.

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