«Аигел» выпустила сингл «Мир спасет красота»

Песня стала саундтреком подкаста-перформанса «Город грешников» по мотивам произведений Достоевского еще в декабре 2021 года. Но до сегодняшнего дня отдельно не издавалась.

Группа «Аигел» представила новый сингл — «Мир спасет красота». Это первый релиз коллектива с августа 2021 года.

За свою пятилетнюю историю «Аигел» успела выпустить четыре студийных альбома. Последний на данный момент, «Пыяла», увидел свет в ноябре 2020 года. Пластинка состоит из восьми песен о детях и родительстве, написанных полностью на татарском языке. В январе 2022-го на заглавную песню альбома вышел очень кинематографичный клип.