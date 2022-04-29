перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В питерском музее «Яндекса» появились новые ретрокомпьютеры и самая первая модель робота-курьера 18:05
Чиновница пришла на акцию памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в платье с надписью «Party» 18:04
Соцсети группы «Макодзеба»
«Макодзеба» выпустили мини-альбом «До клеточки, до сантиметра» 18:02
Группа «Курара» выпустила новый сингл «А я» 17:29
Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек 17:19
Келли Ли Оуэнс вернулась с пластинкой «Lp.8» 17:06
Российская биатлонистка пожаловалась на призовые за медали Олимпиады. В других регионах они больше 16:59
Steve Doig / Unsplash
Норвегия закрыла границу для грузовиков из России и порты — для судов 16:57
Вышел трейлер документального сериала Сергея Минаева «Нулевые» 16:24
«Аигел» выпустила сингл «Мир спасет красота» 16:22
Ирина Шейк, Пит Дэвидсон и Оливия Родриго: названы участники Met Gala 2022 16:10
На «Звуке» появился путеводитель по народным промыслам 15:59
Пресс-материалы
Kedr Livanskiy, Everthe8 и «Дайте танк (!)»: «Дикая мята» пополнила лайнап на второй уик-энд 15:08
Группа «Альянс» выпустила трибьют с каверами своих песен. Их исполнили Монеточка, «Би-2» и другие 15:05
Фонд ОСИ объявляет Open Call для участия в антикризисной программе «Сейчас» 15:04
В Москве покажут премьеру документальной оперы «Аскет». Ее главный герой — академик Сахаров 14:59
«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая 14:39
Мот выпустил первый трек после ухода из Black Star 14:31
Роспатент одобрил заявку RT на владение товарным знаком «иноагент» 13:47
Meta* обжаловала запрет деятельности компании из‑за экстремизма 13:39

«Аигел» выпустила сингл «Мир спасет красота»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:22

Группа «Аигел» представила новый сингл — «Мир спасет красота». Это первый релиз коллектива с августа 2021 года.

Песня стала саундтреком подкаста-перформанса «Город грешников» по мотивам произведений Достоевского еще в декабре 2021 года. Но до сегодняшнего дня отдельно не издавалась.

За свою пятилетнюю историю «Аигел» успела выпустить четыре студийных альбома. Последний на данный момент, «Пыяла», увидел свет в ноябре 2020 года. Пластинка состоит из восьми песен о детях и родительстве, написанных полностью на татарском языке. В январе 2022-го на заглавную песню альбома вышел очень кинематографичный клип.

События недели на afisha.ru
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
рок
«Дикая мята. Violet»
юмор
Шоу «Импровизация»
джаз
«Московский джазовый фестиваль. Открытие»
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить