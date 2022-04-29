Вышел трейлер документального сериала Сергея Минаева «Нулевые»

«‎Мы праздновали, мы гуляли, мы обмывали все так, как никогда в жизни, — то самое зажигалово, без которого невозможно не вспомнить нулевые. Тарантино, Кустурица, Мерил Стрип, ее дочь, Изабель Аджани — все они сидят у меня на ужине журнала Vogue. Сейчас в это поверить почти невозможно», — вспоминает главред Vogue Russia с 1998 по 2010 год Алена Долецкая.

В ролике появились такие знаменитости, как Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Тина Канделаки , Константин Хабенский, Алена Долецкая, Гуф , Алексей Чадов, Алена Водонаева, Аркадий Новиков и другие.

В сети появился первый трейлер документального сериала Сергея Минаева под названием «Нулевые». Премьера проекта состоится 12 мая.

«Нулевые» станут продолжением предыдущей работы Минаева «Девяностые». Проект расскажет о том, как жители страны после долгих лет вседозволенности начали принимать на себя новые модели производства и потребления.

Так, в одной из серий расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выхода «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова. А в другой рассмотрят появление этапных телепроектов, таких как «Последний герой», «Дом-2» и «Фабрика звезд».

В съемках сериала приняли участие Константин Эрнст, Ксения Собчак, Алексей Кудрин, Дима Билан, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Ольга Бузова, Сергей Лукьяненко, Петр Листерман и другие важные фигуры десятилетия.