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На «СберЗвуке» появился путеводитель по народным промыслам

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Портал «Культура.РФ» выпустил спецпроект о народных промыслах России и серию подкастов о них. Послушать восемь эпизодов можно на «СберЗвуке» до конца мая.

Выпуски посвящены Сибирскому, Северо-западному, Приволжскому, Центральному, Северо-кавказскому, Уральскому, Южному и Дальневосточному округам. Еще можно послушать эпизоды про мезенскую и жостовскую росписи и лаковую миниатюру.

Пользователи смогут углубиться в историю народных промыслов России и узнать, чем каждый из них интересен. Там расскажут, как появилось гончарное мастерство, чем известны уральские каменные месторождения и откуда появилось такое название росписи, как «гжель».

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