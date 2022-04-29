На «СберЗвуке» появился путеводитель по народным промыслам

Портал «Культура.РФ» выпустил спецпроект о народных промыслах России и серию подкастов о них. Послушать восемь эпизодов можно на «СберЗвуке» до конца мая.

Выпуски посвящены Сибирскому, Северо-западному, Приволжскому, Центральному, Северо-кавказскому, Уральскому, Южному и Дальневосточному округам. Еще можно послушать эпизоды про мезенскую и жостовскую росписи и лаковую миниатюру.

Пользователи смогут углубиться в историю народных промыслов России и узнать, чем каждый из них интересен. Там расскажут, как появилось гончарное мастерство, чем известны уральские каменные месторождения и откуда появилось такое название росписи, как «гжель».