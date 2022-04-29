Kedr Livanskiy, Everthe8 и «Дайте танк (!)»: «Дикая мята» пополнила лайнап на второй уикенд

Опен-эйр-фестиваль «Дикая мята» поделился с «Афишей Daily» новой волной артистов, которые будут выступать во второй уик-энд под названием «Дикая Мята. Violet». Среди них — Pyrokinesis, Kedr Livanskiy, Everthe8, Тося Чайкина, «Дайте танк (!)», Сироткин, Нейромонах Феофан и многие другие.

Также на «Дикой Мяте. Violet» объявили блок «Дикое Мясо». В рамках него выступят «Ермак!», Таймсквер, Tritia и Hell Bruizes. Еще одним нововведением фестиваля станет блок Vashana Trance Party — ночная транс-вечеринка. Потанцевать получится под Сrazy Astronaut, ANT+SHIFT, Somnia, Miss Yo-Yo, Michael Demos и Breaking System.

Список артистов будет пополняться. Купить билеты на второй уик-энд можно на «Афише» (пятница, суббота, воскресенье). Билеты на первый уже распроданы, предупреждают органищаторы.

Первый уикенд «Дикой Мяты», «Дикая Мята. Green», пройдет в поселке Бунырево Тульской области с 17 по 19 июня, второй — там же с 24 по 26 июня. В лайнапе первого уикэнда уже заявлены The Hatters, Кино, Гарик Сукачев, Алена Швец, кис-кис, Tequilajazzz и многие другие. В лайнапе второго — Дельфин, Аигел, Космонавтов нет, тима ищет свет, 3H Company, RSAC и десятки других.