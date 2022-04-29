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Группа «Альянс» выпустила трибьют в каверами своих песен. Их исполнили Монеточка, «Би-2» и другие

Виктория Шанина
Сегодня в 15:05

Синти-поп-группа «Альянс» выпустила альбом «Tribute» с каверами на свои песни от русских артистов. Послушать его можно на всех цифровых площадках.

На пластинке отметились Tequilajazzz, «Би-2», «Комсомольск», Монеточка, Валерий Сюткин, Баста, Роман Рябцев, Найк Борзов и BrainStorm.

«Собралась прекрасная компания музыкантов, сделавших каверы на наши треки», — пишет «Альянс» в своем сообществе во «ВКонтакте».

В альбом попали как давно известные синглы, так и ранее не выходившие. Среди них — «Дайте огня», «Смерти нет» и «День вечного сна». Самая популярная песня группы «На заре» появилась на трибьюте трижды — в исполнении Монеточки, Басты и BrainStorm.

Группа «Альянс» была основана в 1981 году по инициативе гитариста Сергея Володина. Новая волна успеха (в том числе, и международного) настигла музыкантов в 2019-м, когда вышла редкая версия клипа «На заре», снятая еще в 1987-м и ставшая вирусной сейчас.

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