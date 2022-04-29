Фонд ОСИ объявляет Open Call для участия в антикризисной программе «Сейчас»

Общество содействия искусству (ОСИ) объявляет с 20 мая 2022 года Open Call для участия в антикризисной программе «Сейчас». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Программа задумана для профессионалов, которые создают образовательные программы для художников в области визуальных искусств. Кураторы, лидеры школ и факультетов, тьюторы и преподаватели из регионов и стран СНГ смогут пройти менторский интенсив и получить доступ к эффективным инструментам управления проектами.

Темой программы «Сейчас» станет осознанное управление изменениями. «Как говорить об искусстве в кризис? Как сохранять и растить профессиональную команду в условиях неопределенности? Как находить новых партнеров и деньги на проекты? Результатом менторской программы станет первое открытое исследование сферы художественного образования», — рассказали организаторы мероприятия.