Мот выпустил первый трек после ухода из Black Star

Матвей Мельников, известный как Мот, выпустил трек «По душам». «Любовь — это ремесло, а не массмаркет», — прокомментировал музыкант релиз.

«По душам» стал первым релизом Мота после ухода из Black Star, о котором артист объявил в январе. На лейбле Тимати Мот выпускался девять лет.

«Я благодарен Пашу, Вальтеру, Тимати за то, что в далеком 2013 году поверили в кубанского казачка и дали шанс, поделивший мою жизнь на до и после. Хобби стало профессией, слово — оружием и лекарством, а некогда идеально чистый загранпаспорт уже успешно сменился три раза из‑за отсутствия страниц для погранпечатей», — написал тогда Мот.