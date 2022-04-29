«Россграм» начал продавать никнеймы. Цена доходит до 100 тыс. рублей

«Короткий статусный» никнейм обойдется в 25 тыс. рублей. Например, можно взять Sistema, Class, Eat, Effect и Voda — на выбор дается 250 вариантов. Кто‑то уже купил Life, Light, Investment, Hard, Fly и еще несколько.

Продажа имен началась 28 апреля, а закончится 1 мая. За 10 тыс. рублей можно забронировать обычный никнейм и перенести название своего проекта, пока его никто не занял в пока еще несуществующей соцсети.

Российский аналог соцсети Instagram* «Россграм» запустил бронирование никнеймов. Сделать это можно на главной странице сервиса, обратила на это внимание пользовательница vc.ru.

Самые дорогими оказались полные имена людей — Ivan, Aleksandr, Alla и еще несколько сотен. Чтобы занять свое имя, придется заплатить 50 тыс. рублей.

Еще есть «премиальные» имена для бизнеса, на которые фиксированной цены нет. Они продаются в формате аукциона со стартовой ценой 100 тыс. рублей. Среди них — Auto, Baby, Sport, Shop, Club и еще 38 ников.

На vc.ru подсчитали, что создатели «Россграма» получат более 22 млн рублей, если все никнеймы выкупят.

* Instagram и Facebook запрещены на территории Российской Федерации, а владеющая ими Meta признана в стране экстремистской организацией.