РКН заблокировал сайт «Новой газеты. Европа»

Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты. Европа» по требованию Генпрокуратуры от 26 апреля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В 9.21 по московскому времени издание в своих соцсетях сообщило, что читатели из России не могут открыть сайт. По данным GlobalCheck, доступ к сайту равнялся 0%.

Журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустили самостоятельный европейский проект 7 апреля. Команда подчеркивала, что он независимый как юридически, так и фактически.

«Новая газета» приостановила работу 28 марта, после второго предупреждения от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Журналисты надеются, что газета продолжит работу в Москве после окончания российской «военной операции» на Украине.