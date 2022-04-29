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РКН заблокировал сайт «Новой газеты. Европа»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:36

Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты. Европа» по требованию Генпрокуратуры от 26 апреля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В 9.21 по московскому времени издание в своих соцсетях сообщило, что читатели из России не могут открыть сайт. По данным GlobalCheck, доступ к сайту равнялся 0%.

Журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустили самостоятельный европейский проект 7 апреля. Команда подчеркивала, что он независимый как юридически, так и фактически.

«Новая газета» приостановила работу 28 марта, после второго предупреждения от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Журналисты надеются, что газета продолжит работу в Москве после окончания российской «военной операции» на Украине.

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