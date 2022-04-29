В России выявили 7710 новых случаев коронавируса

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 570. За ней следуют Петербург, Подмосковье, Свердловская, Воронежская и Волгоградская области.

За последние сутки в России выявили 7710 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 29 превосходит вчерашний показатель.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 174 991. За сутки умер 161 человек, за весь период — 375 727. Выздоровел 11 041 пациент, за все время — 17 528 963. Число госпитализаций за сутки составило 2558.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 512,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,9 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,4 млн), Франция (28,5 млн), Германия (24,6 млн) и Великобритания (22 млн).