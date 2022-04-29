«Коммерсант»: оператор отелей Holiday Inn, InterContinental и Crowne Plaza уходит из России

Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (бренды Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza) ведет переговоры с собственниками российских отелей о расторжении договоров на управление. Об этом «Коммерсанту» рассказал один из собственников объекта Holiday Inn в РФ и два консультанта.

Источник агентства, близкий к IHG, подтвердил, что идет обсуждение с собственниками объектов, но оно касается «изменения операционной» деятельности. В штаб-квартире гостиничного оператора отказались от комментариев.

Собеседники издания утверждают, что IHG готова полностью свернуть бизнес в России из‑за политических рисков. Один из источников отмечает, что компания хочет договориться с собственниками о расторжении контрактов по соглашению сторон, чтобы избежать штрафов.

IHG входит в тройку крупнейших международных сетей отелей на российском рынке. В стране он управляет 29 отелями с общим фондом в 6,6 тыс. номеров. В 2018 году компания заработала на российском рынке 124 млн долларов. 10 марта IHG заявила, что приостанавливает открытие новых отелей в России.