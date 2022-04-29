«Коммерсант»: доступ к Spotify, Netflix, Pornhub и VPN-сервисам продается в даркнете

В даркнете и на сайтах бесплатных объявлений продается доступ к Spotify Premium, Netflix Premium, Pornhub и VPN-сервисам. В большинстве случаев продавцы предлагают подключиться к зарубежному семейному аккаунту, пишет «Коммерсант».

Аккаунты стоят от 20 рублей и зависит в том числе от длительности «подписки». В случае Spotify продавцы повысили цену на доступ на 30% за последний месяц.

Эксперты полагают, что до 40% объявлений мошеннические, «но проверить это можно, только купив товар». Часто эти аккаунты украдены, а само предложение — это попытка выманить деньги и данные.

Есть продавцы, которые дорожат репутацией, поэтому их аккаунты, вероятнее всего, могут быть рабочими. Однако заблокировать доступ из‑за подозрительной активности может сам сервис — к примеру, если не совпадает страна «происхождения» аккаунта и IP-адрес.

Стриминги Spotify и Netflix приостановили работу в России. Купить или продлить подписку на них напрямую невозможно.