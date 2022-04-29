Future выпустил альбом «I Never Liked You». На одну из песен он представил клип с Канье Уэстом

Американский рэпер Future выпустил девятый студийный альбом «I Never Liked You». На нем 16 треков, включая фиты с Gunna и Young Thug, Дрейком и Tems, Est Gee, Kodak Black и Канье Уэстом.
«Я выставляю себя напоказ. Делюсь своим образом жизни с миром. Делюсь своей болью с миром. Делюсь своими взлетами, своими падениями со всей вселенной. Я верю в энергию вселенной и ее проявление», — описал новую работу Future.
На песню «Keep It Burnin», записанную с Канье Уэстом, рэпер выпустил клип. В России его можно посмотреть с включенным VPN.
«I Never Liked You» — первый большой релиз Future c 2020 года, когда свет увидели его студийник «High Off Life» и совместный с Lil Uzi Vert альбом «Pluto x Baby Pluto».