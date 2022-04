Future выпустил альбом «I Never Liked You». На одну из песен он представил клип с Канье Уэстом

Американский рэпер Future выпустил девятый студийный альбом «I Never Liked You». На нем 16 треков, включая фиты с Gunna и Young Thug, Дрейком и Tems, Est Gee, Kodak Black и Канье Уэстом.

«I Never Liked You» — первый большой релиз Future c 2020 года, когда свет увидели его студийник «High Off Life» и совместный с Lil Uzi Vert альбом «Pluto x Baby Pluto».