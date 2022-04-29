В Лондоне поставят спектакль по мотивам мультфильма «Мой сосед Тоторо»

В Лондоне в октябре состоится премьера спектакля режиссера Фелима Макдермотта по мотивам анимационной картины Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». Об этом сообщил NME.

В постановке примет участие «Королевская шекспировская труппа». Фантастические персонажи из известного аниме появятся на сцене благодаря работе художника Бэзила Твиста — он создаст кукол для спектакля.

Увидеть сценическую версию «Моего соседа Тоторо» можно будет в течение 15 недель в театральном центре Барбикан. Показы запланированы вплоть до января 2023 года.

Спектакль расскажет историю сестер Мэи и Сацуки, которые переезжают в старый дом и обнаруживают в лесу неподалеку волшебный мир, полный невиданных существ, одним из которых оказывается Тоторо.

«Адаптация этой глубоко любимой волшебной истории для сцены — это следующая глава в нашем давнем стремлении создавать зрелищные и доступные постановки, которые показывают мир глазами детей», — сказала и. о. худрука труппы Эрика Уайман.

Над спектаклем будет работать английский драматург Том Мортон-Смит. Он известен , в частности, по постановке «Оппенгеймер», посвященной судьбе одного из создателей атомной бомбы.