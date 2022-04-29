Япония предоставила Украине кредит на 100 млн долларов

Япония предоставила Украине кредит на сумму 100 млн долларов. Об этом рассказало на своем сайте Министерство финансов Украины.

Власти стран подписали соглашение, согласно которому Япония окажет финансовую поддержку «для стабилизации ситуации на Украине, в частности, для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержи внутриперемещенных лиц и других приоритетных расходов».

Кредит будет предоставлен на льготных условиях. Срок его погашения составит 30 лет, причем льготный период будет длиться в течение 10 лет. Процентная ставка по кредиту обозначена в 1% годовых.

Также в сообщении ведомства упоминается грантовая помощь в размере около 2,3 млн долларов. Она будет направлена на закупку медицинского оборудования для поддержки системы здравоохранения и медицины.

«При подписании Соглашения представители правительства Японии отметили, что будут продолжать поддерживать Украину в сотрудничестве с международным сообществом», — добавили в украинском Минфине.

Ранее президент США Джо Байден попросил конгресс страны выделить дополнительно 33 млрд долларов Украине. Более 20 млрд будут направлены на военные нужда, 8,5 млрд — на экономическую поддержку правительства, еще 3 млрд — на гуманитарную помощь.