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В Госдуму внесли законопроект об упрощенном получении ВНЖ для иностранных ИТ-специалистов

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:29

Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощенном получении вида на жительство в России для иностранных ИТ-специалистов. Об этом стало известно из данных электронной базы нижней палаты парламента.

Документ предполагает упрощение трудоустройства для иностранцев, нанятых аккредитованными организациями. Их предлагается отнести к категории людей, на которых общее правило получения ВНЖ не будет распространяться.

Правительство также считает возможным упростить получение ВНЖ для членов семей зарубежных ИТ-специалистов: супругов, детей, супругов детей, родителей, супругов родителей, бабушек, дедушек и внуков.

Поправки в закон разработали МВД и Минтруд. Они предложили выдавать ВНЖ иностранным ИТ-специалистам без обязательного наличия разрешения на временное проживание. Ранее такие правила распространялись на бывших граждан СССР, детей российских граждан, высококвалифицированных специалистов и их родственников, а также выпускников вузов России.

Если законопроект будет принят, он позволит российским работодателям привлекать ИТ-специалистов без разрешения на использование зарубежных работников. Иностранцам для работы не потребуется больше разрешение или патент. Для получения ВНЖ в упрощенном порядке нужен будет трудовой или гражданско-правовой договор.

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