В США создали VR-шлем, позволяющий передавать ощущения от поцелуев

Ученые из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге создали VR-шлем, позволяющий передавать ощущения от поцелуев и прикосновений к лицу. Об этом сообщил Cnet.

Гарнитура оснащена ультрозвуковыми датчиками, которые посылают акустическую энергию в рот пользователя. Это позволяет создать тактильные ощущения, похожие на те, что испытывают люди при поцелуях.

Также разработка может имитировать ощущения питья воды из фонтана, курения сигареты и чистки зубов. Пользователи могут испытать также ощущения от езды на мотоцикле и порывов ветра при движении.

Кроме того, VR-шлем можно использовать в играх. Например, его тестировали в видеоигре, в ходе которой виртуальные пауки прыгали по лицу игроков. Пользователи могли ощутить прикосновения членистоногих.

«Несмотря на то, что тактильный эффект был интересным и хорошо продуманным, сами ощущения не обязательно соответствовали ожиданиям», — заявил один из пользователей VR-гарнитуры.

Специалисты признают, что система пока не способна имитировать ощущения в полной мере, однако она позволяет усилить ощущение присутствия при VR.