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Один гражданин Великобритании погиб на Украине и еще один числится пропавшим без вести

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:21

МИД Великобритании подтвердил смерть одного своего гражданина. Еще один британец пропал без вести, рассказала телеканалу Sky News представитель МИД страны.

Семье погибшего оказывается поддержка. Информацию о пропавшем гражданине «проверяют в срочном порядке».

В британском ведомстве отказались сообщать, что делали двое граждан на Украине и при каких обстоятельствах погиб один из них. По данным телеканала, погибшего был ветеран вооруженных сил Великобритании и звали его Скотт Сибли.

Sky News предполагает, что они могли принимать участие в военных действиях на Украине. В середине апреля в СК России заявили, что намерены допросить «английского наемника» Питера Шона, захваченного на территории Украины в Мариуполе.

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