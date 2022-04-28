Один гражданин Великобритании погиб на Украине и еще один числится пропавшим без вести

МИД Великобритании подтвердил смерть одного своего гражданина. Еще один британец пропал без вести, рассказала телеканалу Sky News представитель МИД страны.

Семье погибшего оказывается поддержка. Информацию о пропавшем гражданине «проверяют в срочном порядке».

В британском ведомстве отказались сообщать, что делали двое граждан на Украине и при каких обстоятельствах погиб один из них. По данным телеканала, погибшего был ветеран вооруженных сил Великобритании и звали его Скотт Сибли.

Sky News предполагает, что они могли принимать участие в военных действиях на Украине. В середине апреля в СК России заявили, что намерены допросить «английского наемника» Питера Шона, захваченного на территории Украины в Мариуполе.