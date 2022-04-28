Крис Пратт спасает детеныша динозавра в новом трейлере «Мира Юрского периода: Господство»

В сети появился новый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство», премьера которого состоится 10 июня. Ролик вышел на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

В видео герои Криса Пратта и Изабеллы Сермон обнаруживают детеныша динозавра, который появился у велоцираптора Блю. Вскоре неизвестные похищают малыша, и Оуэн Грэйди (Пратт) обещает вернуть его обратно.

Мужчина отправляется на поиске молодого динозавра и на своем пути сталкивается с непредвиденными обстоятельствами. В мире появляется новый вид доисторических чудовищ, грозящий уничтожить человечество.