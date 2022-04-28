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Крис Пратт спасает детеныша динозавра в новом трейлере «Мира Юрского периода: Господство»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:04

В сети появился новый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство», премьера которого состоится 10 июня. Ролик вышел на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

В видео герои Криса Пратта и Изабеллы Сермон обнаруживают детеныша динозавра, который появился у велоцираптора Блю. Вскоре неизвестные похищают малыша, и Оуэн Грэйди (Пратт) обещает вернуть его обратно.

Мужчина отправляется на поиске молодого динозавра и на своем пути сталкивается с непредвиденными обстоятельствами. В мире появляется новый вид доисторических чудовищ, грозящий уничтожить человечество.

Оригинальный трейлер
Трейлер на русском языке

«Мир Юрского периода: Господство» станет третьей и финальной картиной обновленной трилогии о современных динозаврах. Режиссером фильма выступил Колин Треворроу, который работал над первой лентой.

Треворроу написал сценарий завершающей части совместно с Эмили Кармайкл, Дереком Коннолли и Маклом Крайтоном. Помимо Пратта и Сермон, в фильме снялись Брайс Даллас Ховард, Мамуду Ати, Даниэлла Пинеда и Омар Си.

Кроме того, к своим ролям вернулись Сэм Нил (Алан Грант), Лора Дерн (Элли Сэттлер) и Джефф Голдблум (Иэн Малкольм). Все они снимались в оригинальном «Парке Юрского периода» Стивена Спилберга, который вышел в 1993 году.

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Колин Треворроу
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