Крис Пратт спасает детеныша динозавра в новом трейлере «Мира Юрского периода: Господство»

В сети появился новый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство», премьера которого состоится 10 июня. Ролик вышел на ютьюб-канале Movieclips Trailers.
В видео герои Криса Пратта и Изабеллы Сермон обнаруживают детеныша динозавра, который появился у велоцираптора Блю. Вскоре неизвестные похищают малыша, и Оуэн Грэйди (Пратт) обещает вернуть его обратно.
Мужчина отправляется на поиске молодого динозавра и на своем пути сталкивается с непредвиденными обстоятельствами. В мире появляется новый вид доисторических чудовищ, грозящий уничтожить человечество.
«Мир Юрского периода: Господство» станет третьей и финальной картиной обновленной трилогии о современных динозаврах. Режиссером фильма выступил Колин Треворроу, который работал над первой лентой.
Треворроу написал сценарий завершающей части совместно с Эмили Кармайкл, Дереком Коннолли и Маклом Крайтоном. Помимо Пратта и Сермон, в фильме снялись Брайс Даллас Ховард, Мамуду Ати, Даниэлла Пинеда и Омар Си.
Кроме того, к своим ролям вернулись Сэм Нил (Алан Грант), Лора Дерн (Элли Сэттлер) и Джефф Голдблум (Иэн Малкольм). Все они снимались в оригинальном «Парке Юрского периода» Стивена Спилберга, который вышел в 1993 году.