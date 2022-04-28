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Седьмая «Миссия невыполнима» выйдет с подзаголовком «Dead Reckoning»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:42

На фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе журналистам объявили подзаголовок седьмой части «Миссия невыполнима» и показали трейлер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм выйдет с подзаголовком «Dead Reckoning», который можно перевести как «Смертельная расплата». DTF отмечает, что это словосочетание также означает в английском языке счисление координат — способ определения места корабля по исходным координатам и параметрам движения.

В трейлере, который показали на CinemaCon, посетители увидели погони на лошадях и на мотоциклах, много кадров бегущего Тома Круза, драку в поезде и прыжок актера со скалы на мотоцикле в Норвегии.

Самого Круза на CinemaCon не было, но он записал видеообращение прямо с летящего самолета над каньоном в Южной Африке. «Хотел бы я быть там с вами. Прошу прощения за лишний шум. Как видите, мы снимаем последнюю часть „Миссия невыполнима“», — сказал он.

Съемки седьмой части блокбастера с Томом Крузом завершились в сентябре 2021 года. Помимо Круза, вернувшегося к роли спецагента Итана Ханта, в картинах снялись Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Винг Реймс, Шей Уигем, Генри Черни и другие. Режиссером двух частей выступил Кристофер МакКуорри.

Новые части выйдут в США 30 сентября 2022-го и 7 июля 2023 года.

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