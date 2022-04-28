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ФАС: группа МАХ намерена приобрести сеть магазинов OBI в России

Денис Ламехов
Сегодня в 21:24

ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» планирует приобрести сеть магазинов OBI в России, сообщила Федеральная антимонопольная служба в своем телеграм-канале.

В ФАС добавили: «Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок потребительских товаров».

По данным «Известий», группа занимается разработкой строительных объектов. Компанией владеет Илья Колобков. Ему также принадлежит 50% строительной компании «Самис», которая проектирует, строит и обслуживает хаммамы, бани и спа-комплексы, сообщает газета.

В «Самисе» рассказали «Известиям», что сделка по покупке OBI уже проведена. В сети строительных магазинов не стали комментировать ситуацию.

8 марта OBI заявила, что прекращает работу в России. 11 марта «Ведомости» сообщили о конфликте мажоритарных акционеров российского подразделения компании с головной организацией.

12 апреля «Ведомости» рассказали, что немецкие владельцы OBI передадут российскую сеть в доверительное управление предпринимателю Борису Любошицу, а затем бизнес будет продан инвестору, имя которого не называлось.

27 апреля OBI возобновила работу в России. К 1 мая к привычному режиму работы вернутся магазины в Москве и Петербурге, а затем в регионах.

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