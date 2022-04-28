Байден попросил конгресс США выделить еще 33 млрд долларов для Украины

Президент США Джо Байден обратился к конгрессу страны с просьбой выделить дополнительную финансовую поддержку Украине в виде 33 млрд долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление президента.

По словам Байдена, более 20 млрд долларов пойдет на оружие, боеприпасы и другую военную помощь. 8,5 млрд — прямая экономическая поддержка украинского правительства, еще 3 млрд будут направлены в виде гуманитарной помощи.

«Этот законопроект нужен нам, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу. Стоимость этой борьбы не из дешевых, но уступить агрессии будет еще дороже», — заявил он во время подписания письма конгрессу в Белом доме.

Помимо поддержки Украины, средства направят на создание новых инструментов для изъятия активов российских олигархов, отмечает лидер США.