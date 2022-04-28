Фейковые афиши артистов в городах России, VK покупает «Яндекс Дзен» и другие новости дня

Решение по отмене прямых выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни, заявил замначальника управления президента России по внутренней политике Владимир Мазур. Ранее в Кремле и Совфеде утверждали, что данный вопрос не обсуждается.

Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что намерена «задать нелицеприятные вопросы учредителям и владельцам книжных магазинов». Депутата возмутило, что они продают книги писателей, высказавшихся против «спецоперации», — Акунина, Быкова, Парфенова.

ФСБ предложила обязать криптобиржи передавать данные не только судам, но и правоохранительным органам. Министерство финансов ответило согласием.

Владимир Соловьев заявил, что «в Екатеринбурге центр мерзотной либероты». Губернатор Свердловской области призвал его «следить за языком» и сказал, что гордится жителями города.

В Красноярске и Петербурге появились фейковые афиши артистов, которые выступили против «спецоперации». На них надписи «Продала свое монетОЧКО» и «Little патриотизм, Big дебилизм», тур Моргенштерна называется «Клоун валит из России», а концерт Долгополова — «Предательство родины — это вам не шутки!».

Международные компании публикуют отчетность и подсчитывают потери от заморозки деятельности в России. Так, платежная система Mastercard недосчиталась 34 млн долларов, а «Макдоналдс» — 127 млн.

«Яндекс» договорился с группой компаний VK о продаже «Яндекс Новостей» и «Яндекс Дзена». Сделка должна будет получить одобрение Федеральной антимонопольной службы.

Компания «Интеррос» Владимира Потанина выкупает 35-процентную долю в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Предприниматель решил, что настало «время уйти на пенсию».

Стало известно, почему сериал «Идол», над которым в качестве соавтора, продюсера и исполнителя одной из главных ролей работает The Weeknd, отправили на пересъемку. Певцу не понравилось, что в шоу все больше показывалась «женская точка зрения» героини Лили-Роуз Депп, говорят источники издания Deadline.

Первые два эпизода сериала «Дюна: Сестричество» поставит шведский режиссер Юхан Рэнк — ранее он снял «Чернобыль». Действие шоу развернется задолго до вознесения Пола Атрейдеса.

Четвертый по счету альбом Post Malone «Twelve Carat Toothache» увидит свет 3 июня. Ранее менеджер артиста Дре Лондон заявлял, что пластинка выйдет в мае, и намекал, что лейбл Republic Records откладывает ее выход.