ФАС разрешила холдингу «Коломенский» купить российское подразделение Fazer

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку о покупке булочно-кондитерским холдингом «Коломенский» российского подразделения финской компании Fazer. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

БКХ «Коломенский» получит 100% уставного капитала ООО «Хлебный дом» (ранее ООО «Фацер»). Это бывший российский бизнес Fazer, третий по доле рынка хлебобулочных изделий в России.

«Заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке хлебобулочных изделий», — говорится в сообщении ФАС.

Как отмечают «Ведомости», Fazer вложила в российский бизнес 300 млн евро. Компании принадлежит три фабрики в Петербурге и одна в Москве. По собственным оценкам, Fazer занимает первое место на петербургском рынке (доля 38%) и третье — на московском (13%).

В начале марта на фоне «военной спецоперации» Fazer сообщила об уходе с российского рынка.