перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Седьмая «Миссия невыполнима» выйдет с подзаголовком «Dead Reckoning» 21:42
ФАС: группа МАХ намерена приобрести сеть магазинов OBI в России 21:24
Байден попросил конгресс США выделить еще 33 млрд долларов для Украины 20:54
Фейковые афиши артистов в городах России, VK покупает «Яндекс Дзен» и другие новости дня
20:50 дайджест
Рэйф Файнс и Жюльетт Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини по мотивам «Одиссеи» 20:44
Hangsna/Wikimedia Commons
ФАС разрешила холдингу «Коломенский» купить российское подразделение Fazer 20:36
В США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» 20:10
Владислава Галкина «оживили» с помощью дипфейка ради роли в новом «Диверсанте» 19:36
Российские производители напитков не исключили остановки работы в случае дефицита комплектующих 19:24
Apple выпустит документальный фильм о звезде «Назад в будущее» Майкле Джее Фоксе 19:20
«Радио Свобода»* оштрафовали на 15 млн рублей. Рассмотрена только четверть протоколов 19:13
Фото из соцсетей Эмбер Херд
Петиция против участия Эмбер Херд в «Аквамене-2» набрала 2 млн подписей 18:42
«Интеррос» Потанина выкупает у семьи Олега Тинькова 35% в группе «Тинькофф» 18:36
Потери «Макдоналдса» из‑за остановки работы в России и на Украине составили 127 млн долларов 18:35
Mastercard потеряла 34 млн долларов из‑за приостановки деятельности в России 17:59
«Теремок» получил 2,5 млн рублей от московских властей на открытие двух новых точек 17:56
Кадр из сериала «Домашнее поле»
Борьба со стереотипами и железная воля в первом тизере спортивной драмы «‎Домашнее поле»‎ 17:45
Концерт «Би-2» в Омске отменился за 15 минут до его начала 17:24
ФСБ предложила обязать криптобиржи передавать данные силовикам 17:00
Reuters: несколько европейских газовых компаний начали расплачиваться за сырье в рублях 16:59

В США запретили проведение шествия «Бессмертного полка»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:10

В США запретили проведение шествия «Бессмертного полка», а также возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сопредседателя центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Он рассказал, что традиционные акции памяти в этом году не разрешили не только в США, но и в Ирландии. Кроме того, пока неясно, позволят ли провести шествие «Бессмертного полка» в Германии.

Немецкие власти в данный момент прорабатывают вопрос, чтобы провести альтернативное мероприятие, пояснил Макаров. Ранее организаторы «Бессмертного полка» предложили членам участников ВОВ принять участие в акции онлайн.

В России шествие пройдет одновременно онлайн и офлайн. Однако авторы изначальной инициативы попросили не связывать их имена с будущими акциями из‑за «меняющих первоначальный смысл „Бессмертного полка“ явлений и событий».

Они напомнили, что первоначально «Бессмертный полк» задумывался как негосударственная и неполитическая гражданская инициатива, чуждая любой идеалогии.

«Мы продолжим работу в том пространстве памяти, где сохранены принципы. Будем вести Народную летопись „Бессмертного полка“, архивировать семейные истории людей из десятков стран мира. Будем и впредь беречь сотни тысяч имен ветеранов», — сказали создатели движения.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
рок
«Дикая мята. Violet»
юмор
Шоу «Импровизация»
джаз
«Московский джазовый фестиваль. Открытие»
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Сергей Макаров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить