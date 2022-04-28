В США запретили проведение шествия «Бессмертного полка», а также возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сопредседателя центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Он рассказал, что традиционные акции памяти в этом году не разрешили не только в США, но и в Ирландии. Кроме того, пока неясно, позволят ли провести шествие «Бессмертного полка» в Германии.

Немецкие власти в данный момент прорабатывают вопрос, чтобы провести альтернативное мероприятие, пояснил Макаров. Ранее организаторы «Бессмертного полка» предложили членам участников ВОВ принять участие в акции онлайн.

В России шествие пройдет одновременно онлайн и офлайн. Однако авторы изначальной инициативы попросили не связывать их имена с будущими акциями из‑за «меняющих первоначальный смысл „Бессмертного полка“ явлений и событий».

Они напомнили, что первоначально «Бессмертный полк» задумывался как негосударственная и неполитическая гражданская инициатива, чуждая любой идеалогии.

«Мы продолжим работу в том пространстве памяти, где сохранены принципы. Будем вести Народную летопись „Бессмертного полка“, архивировать семейные истории людей из десятков стран мира. Будем и впредь беречь сотни тысяч имен ветеранов», — сказали создатели движения.