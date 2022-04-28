Владислава Галкина «оживили» с помощью дипфейка ради роли в новом «Диверсанте»

Первый канал создал дипфейк актера Владислава Галкина, умершего в 2010 году, ради 8-минутной роли в новой части «Диверсанта». Об этом пишет «Комсомольская правда».

В эфире сериал появится 9 мая. Новая часть с подзаголовком «Идеальный штурм» покажет события Великой Отечественной войны. Действия развернутся в 1945 году в Кенигсберге и коснутся подготовки войск СССР к штурму города-крепости.