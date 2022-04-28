«Радио Свобода»* оштрафовали на 15 млн рублей. Рассмотрена только четверть протоколов

Мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Свобода»* на 15 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент, включая фейки о «военной спецоперации» на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Всего 28 апреля суд рассмотрел 16 протоколов в отношении ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» по статье 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента). 15 млн рублей — это совокупный штраф по всем из них. Дата заседания по остальным протоколам пока неизвестна.

Всего против радиостанции в суд поступило 60 протоколов. Максимальный штраф по ним может достичь 240 млн рублей.

В начале марта РКН ограничил доступ к сайту «Радио Свобода» из‑за «систематического распространения фейков» о «военной операции» России на Украине. Позже в суд поступили протоколы против радиостанции, в которых она обвиняется в отказе удалить неправомерный контент.

* «Радио Свобода» признано Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.