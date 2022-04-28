Петиция против участия Эмбер Херд в «Аквамене 2» набрала 2 млн подписей

Петиция против участия американской актрисы Эмбер Херд в сиквеле фильма «Аквамен» набрала 2 млн подписей. Об этом сообщил NME.

Поклонники кинофраншизы настаивают на том, чтобы Херд была уволена в связи со скандальным разбирательством между ней и ее бывшим мужем Джонни Деппом. Экс-супруги обвиняют друг друга в насилии.

По мнению кинолюбителей, Херд множество раз подвергала Деппа домашнему насилию, в том числе однажды повредила ему палец и неоднократно била по лицу. Также актриса была арестована в 2009 года за жестокое обращение с домработницей.

«После развода Херд с Джонни Деппом она систематически предпринимала крестовые походы, чтобы погубить Деппа в Голливуде, повторяя многочисленные сообщения о фальшивых инцидентах, в которых на самом деле она вредила Джонни», — сказано в петиции.

Авторы петиции убеждены, что Warner Bros. и DC Entertainment должны перестать сотрудничать с Херд. «Они не должны игнорировать страдания жерт Херд и не должны приукрашать домашнего абьюзера», — считают поклонники «Аквамена».

Ранее продюсер фильма Питер Сафран заявлял, что не будет реагировать на обращение кинозрителей. Летом 2021 года он назвал петицию «чистым давлением фанатов».

«Ты должен делать то, что будет лучше для фильма. Мы чувствовали, что если Джеймс Ван и Джейсон Момоа [участвуют], то должна быть Эмбер Херд. Это то, как было [принято решение о кастинге]», — отмечал Сафран.

В данный момент Депп и Херд участвуют в судебном разбирательстве о клевете. Депп пытается доказать, что обвинения в насилии, которые выдвинула Херд, не соответствуют действительности.

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился 15 месяцев, пока она не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса Деппу пришлось заплатить ей 7 млн долларов. Депп и Херд отказались от претензий друг к другу.

В 2019 году Джонни Депп подал свой первый иск о клевете на 50 млн долларов против Эмбер Херд. В документе уточнялось, что Эмбер Херд необоснованно обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии и регулярных побоях и использовала эту клевету ради продвижения своей карьеры. Адвокаты актрисы, в свою очередь, называли иск Деппа попыткой заставить бывшую жену замолчать.

В 2020-м таблоид The Sun опубликовал статью, в которой назвал Деппа «убийцей жен» и обвинил в насилии в отношении Херд. Актер подал на издание иск за клевету, однако проиграл это дело. Сама актриса выступала в качестве свидетеля.

После провала в суде Джонни Деппа попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Позже актера и его фильмы начал бойкотировать Голливуд.