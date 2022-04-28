В Красноярске и Петербурге развесили афиши с оскорблениями артистов, несогласных со «спецоперацией»

В Красноярске и Петербурге появились фейковые афиши артистов, которые выступили против российской «военной операции» на Украине. На них присутствуют такие надписи: «Продала свое монетОЧКО», «Little патриотизм, Big дебилизм», «То, что он сделал… Херабора».

Тур Моргенштерна на афишах назван «Клоун валит из России», а Поперечного — «За границей патриотизма». Концерт Долгополова — «Предательство родины — это вам не шутки!», а Веры Брежневой — «Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад».

В Красноярске фейковые афиши разместили на автобусных остановках. Их фотографиями поделились пользовательницы твиттера. Одна из них сказала, что такими плакатами обклеили «все остановки», охарактеризовав их как «ужас и позор».

В мэрии пообещали убрать афиши, поскольку они не согласованы с властями.