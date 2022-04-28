Mastercard потеряла 34 млн долларов из‑за приостановки деятельности в России

Убыток платежной системы Mastercard из‑за приостановки деятельности в России за первый квартал 2022 года составил 34 млн долларов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на финансовый отчет компании.

В документе указано, что часть понесенных убытков компенсируется чистой прибылью в размере 30 млн долларов. Таким образом, чистый убыток из‑за заморозки деятельности на российском рынке за прошлый квартал составил 4 млн долларов.

При этом общая выручка за указанный период выросла на 24%, до 5,2 млрд долларов. Совокупная чистая прибыль увеличилась на 43% в годовом выражении и составила 2,6 млрд долларов.

Ранее в компании сообщали, что доля России в выручке Mastercard в 2021 году составила 4%.

Вчера, 27 апреля, стало известно, что Visa потеряла 60 млн долларов после заморозки деятельности в России. На долю российского рынка также приходилось 4% оборота.

Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт после начала «военной операции» на территории Украины. За пределами страны все транзакции по ним недоступны, внутри страны карты продолжают работать.