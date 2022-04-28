«Теремок» получил 2,5 млн рублей от московских властей на открытие двух новых точек

Сеть общепита «Теремок» получила 2,5 млн рублей на открытие двух новых ресторанов. Деньги выделили власти Москвы в рамках финансовой поддержки предпринимателей, рассказал основатель сети Михаил Гончаров.

По его словам, размер бюджетной помощи зависит от площади заведения. Максимум, который могут выделить на одну точку, — 5 млн рублей. Всего власти предоставили гранты на общую сумму 11 млн рублей, которые будут направлены на открытие семи новых заведений — кофеен, пекарни, бургерной и других.

Правительство Москвы выделило миллиард рублей на гранты бизнесу на создание или расширение сетей быстрого питания. Одним из первых, кто подал заявку и получил одобрение, стал «Теремок».

«Можно говорить и об открытии 15–20 заведений, если программу продлят до конца года. А в течение двух-трех лет мы готовы расширить сеть, запустив 200–300 ресторанов по всей России», — сказал Гончаров.

14 марта Гончаров высказался по поводу ухода «Макдоналдса» из России и мерах поддержки для отечественных компаний. В частности, он заявил, что за все время работы на российском рынке он не отметил для себя ни одной попытки государства стимулировать развитие бизнеса, а заместить «Мак» невозможно.