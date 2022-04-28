ФСБ предложила обязать криптобиржи передавать данные силовикам

В ФСБ предложили обязать криптобиржи и криптокошельки передавать данные не только судам, но и правоохранительным органам. Такая инициатива содержится в отзыве российских ведомств на законопроект Минфина о регулировании криптовалют, пишут «Известия».

Кроме того, ФСБ выступила за согласование требований к хранению и защите информации об обороте крипты с уполномоченными органами. В ведомстве также указали, что документ обязывает биржи сообщать уполномоченному органу идентификационные признаки криптовалюты, но при этом не регламентирует их «состав, характер и порядок формирования».

В МВД указали, что законопроект не в полной мере регулирует порядок исполнения биржами постановления суда об аресте криптовалюты и создания кошелька для хранения арестованных или конфискованных активов. В то же время ФНС предложила ужесточить регулирование криптобирж и криптокошельков без лицензии.

Минфин согласился с позициями ФСБ, МВД и ФНС по перечисленным вопросам.