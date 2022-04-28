Акции Spotify упали до исторического минимума

Акции Spotify упали на 12,4%, достигнув самой низкой отметки за всю историю существования компании. Об этом сообщает Variety.

Главной причиной падения акций стало то, что сервис уже достиг своего потолка по количеству подписчиков.

27 апреля акции Spotify закончили торговаться на отметке в 96,67 доллара. В результате этого капитализация компании составила менее 19 млрд долларов. Это ниже максимального показателя в 69 млрд в феврале 2021 года, когда компания была на пике благодаря пандемии.

Variety отмечает, что, скорее всего, инвесторы так отреагировали на прибавление всего 2 млн подписчиков в первом квартале 2022 года. Ранее компания прогнозировала 3 млн новых пользователей. Такое снижение включает в себя потерю около 1,5 млн подписчиков Premium из России.

Spotify перестал работать в России с 11 апреля. О том, что компания прекратит работу в стране, стало известно в конце марта. Причиной сервис назвал «недавно принятые законы, ограничивающие доступ к информации и криминализующие отдельные виды новостей».