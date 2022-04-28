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Context. Diana Vishneva открывает программу для хореографов и создает собственную проектную группу

Семён Гудошников
Сегодня в 15:47

Фестиваль Context. Diana Vishneva в преддверии десятого сезона запускает новые проекты. Подробностями с «Афишей Daily» поделились его представители.


  • У фестиваля появился новый сайт. По словам создателей, его визуальный стиль опирается на культурные архетипы, о которых хореографы чаще всего говорят языком современного танца.
  • Фестиваль открыл программу для хореографов Context Symphony. Участникам нужно разработать концепцию хореографической работы хронометражем более 45 минут. Экспертный совет вместе с Дианой Вишневой определит финалиста по результату промежуточного этапа, в котором хореографам нужно будет создать эскиз своей работы. Победитель получить возможность поставить и показать спектакль в рамках Context-2022. Отправить заявку можно до 20 мая.
  • Context. Diana Vishneva создает собственную проектную группу, которая примет участие в проектах и региональных гастролях фестиваля в 2022 году. Хореографы, разделяющие ценности Context, будут взаимодействовать с художественными лидерами, приглашенными на фестиваль. В рамках проекта, помимо постановок, организаторы намерены повысить исполнительское мастерство артистов и развить у авторов хореографический почерк. Чтобы принять участие в кастинге, нужно отправить заявку в специальной форме на сайте фестиваля до 12 мая. Первый этап пройдет 19 мая в Москве.

Программа десятого фестиваля Context. Diana Vishneva будет объявлена в июне 2022 года.

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