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Перестал работать сайт «ОВД-Инфо»*

Семён Гудошников
Сегодня в 14:59

Сайт «ОВД-инфо»* перестал открываться. На это обратил внимание телеграм-канал Avtozak Live.

При попытке зайти на сайт появляется ошибка 521.

Сам правозащитный проект пока не прокомментировал ситуацию. Его телеграм-канал продолжает работать.

25 декабря 2021 года РКН заблокировал сайт «ОВД-Инфо». Это произошло на основании решения суда, который счел информацию медиапроекта «направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений».

* «ОВД-Инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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