Перестал работать сайт «ОВД-Инфо»*

При попытке зайти на сайт появляется ошибка 521.

Сайт «ОВД-инфо»* перестал открываться. На это обратил внимание телеграм-канал Avtozak Live.

Сам правозащитный проект пока не прокомментировал ситуацию. Его телеграм-канал продолжает работать.

25 декабря 2021 года РКН заблокировал сайт «ОВД-Инфо». Это произошло на основании решения суда, который счел информацию медиапроекта «направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений».

* «ОВД-Инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.