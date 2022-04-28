Владелец брендов Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay продает российское подразделение

Польский ретейлер и производитель одежды LPP SA объявил о продаже российского подразделения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

На данный момент руководство LPP уже ведет переговоры с потенциальными покупателями. Какими именно, пока не раскрывается.

Компания будет информировать о дальнейших решениях, результатах анализа предложений и итогах переговоров с покупателями.

В конце марта LPP закрыл все свои магазины в России на фоне «военной спецоперации». Также компания полностью остановила доставку продукции своих марок в Россию, прекратила онлайн-продажи и остановила инвестиции в развитие на территории страны.

LPP объединяет более 2000 магазинов. В их числе бутики брендов Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.