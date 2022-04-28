На Kion выйдет первое в России драмеди о свободных отношениях Amore More

20 мая в онлайн-кинотеатре Kion состоится эксклюзивная премьера оригинального сериала Amore More. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Шоу рассказывает о двух парах молодых людей с трудностями в отношениях. Так полиамор Георгий не знает, как объяснить своей новой девушке Алисе, что она никогда не будет у него единственной.

А брак другой пары — шеф-повара Сергея и бухгалтера Елены — трещит по швам. После пандемии бизнес мужчины рухнул, и он впал в глубокую депрессию. Тогда появился Георгий, который предложил Елене открыть совместный бар Amore More с вечеринками для пар.

Kion отмечает, что это первое в России драмеди, которое исследует феномен свободных отношений. Режиссером сериала выступила выпускница школы-студии МХАТ Яна Гладких («Красотка в ударе»).