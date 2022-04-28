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На Kion выйдет первое в России драмеди о свободных отношениях Amore More

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:12

20 мая в онлайн-кинотеатре Kion состоится эксклюзивная премьера оригинального сериала Amore More. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Шоу рассказывает о двух парах молодых людей с трудностями в отношениях. Так полиамор Георгий не знает, как объяснить своей новой девушке Алисе, что она никогда не будет у него единственной.

А брак другой пары — шеф-повара Сергея и бухгалтера Елены — трещит по швам. После пандемии бизнес мужчины рухнул, и он впал в глубокую депрессию. Тогда появился Георгий, который предложил Елене открыть совместный бар Amore More с вечеринками для пар.

Kion отмечает, что это первое в России драмеди, которое исследует феномен свободных отношений. Режиссером сериала выступила выпускница школы-студии МХАТ Яна Гладких («Красотка в ударе»).

«Мне интересно, что происходит с институтом семьи сегодня. Люди ищут новые формы союзов и, что интересно, находят. На мой взгляд, самое страшное — прожить чужую жизнь, идти по проторенной кем‑то до тебя дороге не задумываясь, а что же нужно именно тебе. Думаю, зритель, посмотрев Amore More, узнает там себя! Это сериал для тех, кто когда‑либо был в отношениях. Надеюсь, эта история взбудоражит зрителей, развеселит их, станет поводом для диалога, а может быть и сделает нас терпимее друг другу»
Яна Гладких
режиссер

В Amore More снялись Юрий Чурсин, Александра Урсуляк, Андрей Бурковский, Яна Гладких, Виктория Корлякова, Максим Диденко, Степан Девонин, Ксения Кутепова, Иса Новиков, Диана Енакаева, Надежда Ангарская, Савелий Албутов, Дмитрий Изместьев и другие.

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