Post Malone объявил дату выхода альбома «Twelve Carat Toothache»

Четвертый по счету студийный альбом «Twelve Carat Toothache» хип-хоп-исполнителя Остина Поста, известного как Post Malone, выйдет 3 июня 2022 года. Об этом сообщает Billboard.

Ранее менеджер артиста Дре Лондон заявлял, что пластинка увидит свет в мае. В начале января Лондон сообщил, что альбом, чье название тогда не раскрывалось, готов к выпуску. Он намекнул, что лейбл Republic Records — подразделение Universal Music — откладывает его выход.

Как рассказывал сам Пост, хронометраж пластинки составит 45 минут — это будет самый короткий полноформатник в карьере музыканта. Он заявил, что не готов идти на компромиссы с лейблом касаемо музыкального содержания альбома и стремится избежать проходных песен, которые бы присутствовали на пластинке лишь для количества.

Пост добавил: «Я не нуждаюсь в треке, который занял бы первое место в чартах. По крайней мере, сейчас».

Музыкант также отметил, что вышедший в ноябре 2021-го совместный трек с The Weeknd под названием «One Right Now» станет главным синглом из нового альбома.

Предыдущий лонгплей Post Malone «Hollywood’s Bleeding» увидел свет в 2019 году. В него вошли 17 треков, среди приглашенных артистов отметились Оззи Осборн, Янг Таг, Трэвис Скотт, Future, SZA и другие.

Тогда «Афиша Daily» назвала Поста главным поп-артистом момента — предлагаем перечитать архивный материал.