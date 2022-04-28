В Питере «Ночь музеев» посвятят юбилею Петра I

В Петербурге «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 21 на 22 мая, будет посвящена юбилею Петра I. Об этом сообщает «Интерфакс».

В этом году более 100 музеев, галерей, библиотек, а также выставочных и концертных залов подготовят специальные программы, которые будут объединены общей темой под названием «Точка отсчета».

В музеях расскажут, как в разные века научные открытия и социальные явления меняли представления о реальности. Также посетители увидят экспонаты, которые положили начало музейным коллекциям.

«Так, Музей хлеба покажет, как Петр I изменил хлебопечение в России, а Музей печати напомнит о реформе алфавита. В Новом выставочном зале Музея городской скульптуры рассмотрят камень как точку отсчета, материал для творчества и элемент петербургских монументов, дворцов, набережных», — рассказали в пресс-службе городского комитета по культуре.

В акции «Ночь музеев» примут участие Кунсткамера, Музей-заповедник «Царское Село», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей железных дорог России, Музей политической истории России, Музей артиллерии, Военно-морской музей, Российский этнографический музей, Музей театрального и музыкального искусства и другие.

Все программы будут организованы по сеансам. Билеты появятся в продаже уже 29 апреля.

В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения императора, чьи реформы затронули все сферы жизни народа.