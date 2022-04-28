Бастрыкин поручил проверить книги украинского журналиста Гордона

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги украинского журналиста Дмитрия Гордона, внесенного в российский список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи должны «изучить и проанализировать» содержание книг Гордона, которые продаются в России. В СК отмечают, что в соцсетях и СМИ опубликованы обращения граждан с такой просьбой.

Ранее ведомство возбудило уголовное дело в отношении Гордона по подозрению в публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти по признаку национальности и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ.

Кроме того, по данным следствия, журналист публично призывал к уничтожению россиян, а также сообщал «заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан» ВС.